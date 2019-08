Bogliasco 1951, il nuovo presidente è Simone Canepa

Levante - Simone Canepa è il nuovo presidente del Bogliasco 1951. 43 anni, sposato con due figli di 16 e 9 anni, bogliaschino doc, dopo essere stato vicepresidente nell'ultimo triennio, Canepa è diventato da ieri sera il numero uno della storica società biancazzurra.



«È ovviamente un grande onore per me che sono stato giocatore di questo glorioso team essere stato scelto dai consiglieri per ricoprirne la più alta carica. Raccolgo questo incarico come un impegno verso la comunità locale e più ampiamente verso quella sportiva. Il mio obiettivo sarà quello di rilanciare la società sia sotto l'aspetto agonistico che dal punto di vista dell’offerta sportiva a tutto tondo. Abbiamo lavorato sottotraccia per molti mesi, adesso è arrivato il momento della svolta e nei prossimi giorni renderemo noti i contenuti del progetto sportivo. So che ci attende tanto duro lavoro, ma la voglia di far bene e di impegnarci a fondo in questo progetto non ci manca, così come tantissima è la passione che come sempre continueremo a riversare in questa società».