Bogliasco battuto dal Brescia ma squadra in crescita

Levante - Sconfitta prevedibile ma densa di buone indicazioni per il Bogliasco Bene nel settimo turno di Serie A1. Al cospetto della capolista Brescia i ragazzi di Daniele Magalotti perdono 15-5, lasciando però intravedere segnali di crescita in vista dei futuri impegni.



Pretendere qualcosa di più dal punto di vita del risultato era onestamente impensabile, anche perché a differenza di quanto fatto la passata stagione quando alla fine del terzo tempo le squadre erano addirittura in parità, questa volta i vicecampioni d'Italia non commettono leggerezze, giocando con altissima intensità dal primo all'ultimo secondo. Eppure il Bogliasco riesce comunque a fare la propria gara, restando in scia all'avversario fin quasi a metà partita. Di Somma, Monari e soprattutto un grande Fracas, autore di tre reti una più bella dell'altra, ribattono colpo su colpo o quasi agli acuti dei fenomeni bresciani. Prima del riposo però Figlioli e soci si scatenano, mettono a referto un fulmineo break di 4-0 che praticamente chiude la contesa. Brescia però non si accontenta e negli ultimi due parziali arrotonda il punteggio nonostante le ottime parate di Prian prima e di Di Donna, dentro nel quarto tempo, poi.



«Ho visto dei miglioramenti in fase difensiva - afferma Magalotti a fine gara - che è proprio il settore sul quale stiamo lavorando maggiormente in questo periodo. Abbiamo giocato senza Sadovyy, che aveva un problema fisico, quindi davanti ci mancava un'alternativa per far rifiatare Fracas. E quindi abbiamo pagato inevitabilmente un po' di mancanza di lucidità e freschezza sotto rete. Nel complesso sono comunque soddisfatto per le risposte che ho avuto dai ragazzi».