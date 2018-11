Bogliasco Bene, capitan Guidaldi operato alla mano

Levante - È durato circa venti minuti l'intervento chirurgico di riduzione della frattura alla mano alla quale si è sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri Gimmi Guidaldi.



L'intervento, eseguito in anestesia locale dall'ottima equipe guidata dal professor Igor Rossello, un vero e proprio luminare in materia, è avvenuto presso la clinica Villa Montallegro di Genova.

Le condizioni del capitano del Bogliasco Bene sono ottime, tanto che già in serata Guidaldi ha lasciato la struttura e fatto ritorno a casa. Le sue prime parole dopo l'operazione sono rivolte proprio a chi l'ha preso in cura: «Ho avuto la fortuna di essere stato operato da uno dei migliori specialisti in questo campo. Lo ringrazio vivamente per la cortesia e la professionalità che ha dimostrato nei miei confronti. Così come desidero ringraziare tutto lo staff della clinica, a cominciare dalle sempre gentilissime Debora e Federica».



I tempi di recupero prevedono per il numero 10 biancazzurro un'assenza dalle vasche di circa un paio di mesi. "L'obiettivo è quello di tornare disponibile per la prima gara dell'anno nuovo, quella interna con la Roma del 5 gennaio. Anche se, pur senza forzare, mi piacerebbe poter rientrare in squadra già nell'ultimo impegno prenatalizio, il 22 dicembre contro il Posillipo".