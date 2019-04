L'appuntamento è previsto sabato alle 19

Levante - «Sabato 13 aprile alle 19 tutti all’Ac Hotel»: è l’appello lanciato dalle anime del tifo della Sampdoria a tutti i supporter doriani per caricare la squadra in vista del derby in programma domenica alle 15.



Come all’andata sarà ancora il ritiro doriano luogo di ritrovo a poche ore da una partita che per la Samp rappresenta l’ultima possibilità per restare agganciata al treno dell’Europa League.