Entella: «Chiediamo di non giocare fino al 12 settembre»

La società chiavarese ha scritto un duro comunicato

Levante - Dopo aver visto rifiutato il proprio ricorso ieri, la Virtus Entella va all'attacco, scrivendo un comunicato molto duro, in cui chiede che sia rimandato l'inizio dei campionati.



«Il campionato di serie B 2017/2018 è stato gravemente inquinato e falsato da vari episodi: utilizzo di denaro di provenienza illecita e consistenti pagamenti in nero da parte del Foggia, bilanci clamorosamente falsificati con plusvalenze inesistenti da parte del Cesena, senza i quali lo stesso Cesena non si sarebbe potuto iscrivere al campionato, campagna acquisti milionaria da parte del Bari, società poi fallita con ingenti debiti risultanti da quella campagna, e altro ancora».



La società biancoceleste accusa la Figc e il Coni di non tutelare le società virtuose. «La giustizia sportiva ha deciso ieri di non accogliere il ricorso presentato da Entella e Palermo, decidendo di rimandare la decisione al 12 settembre - quando i campionati sarebbero già iniziati - rendendo di fatto impossibile una riammissione dei chiavaresi in Serie B». «Per questo chiediamo nuovamente al Commissario della Figc il blocco dell’inizio dei campionati o in subordine di non far giocare l’Entella fino a quando non verrà assunta la decisione definitiva da parte degli organi della giustizia sportiva»