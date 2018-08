Entella, Gozzi: «Campionato falsato da un doping amministrativo che ha portato al fallimento di alcune società»

Il presidente dell'Entella ha scritto una lettera rivolta agli abbonati

Levante - Il presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, ha scritto una lettera agli abbonati biancocelesti, ringraziandoli per il sostegno e invitandoli a continuare anche l'anno prossimo: «ci renderà più forti, perché nelle difficoltà è importante non sentirsi soli».

La lettera arriva dopo la giornata di ieri in cui sono state emesse le sentenze in appello che hanno respinto i ricorsi di Entella e Palermo, "salvando" Parma e Cesena. Gozzi, pur ammettendo alcune responsabilità per la retrocessione dei chiavaresi ha sottolineato l'importanza di una gestione virtuosa della società che, a suo avviso, non viene premiata dai vertici del calcio. «è innegabile che la nostra retrocessione sia stata anche condizionata da comportamenti illeciti e sleali da parte di altre squadre. Tutto il campionato è stato palesemente falsato da un doping amministrativo che ha poi portato al fallimento di alcune di queste società, che giocavano con soldi che non avevano, o che non avrebbero dovuto avere. [...] Senza rispetto della legalità il nostro mondo è destinato a morire. [...] Non ci fermeremo davanti alle sentenze politiche e ai giochi di potere. Vogliamo una giustizia con regole chiare, che non cambino a seconda degli interessi di parte, chiediamo che il merito sportivo non venga inficiato da strane alleanze e complotti».



