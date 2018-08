Gozzi:«Non si può andare avanti con queste spallate senza rispettare le regole »

Il presidente dell'Entella ha parlato dopo la partita di Coppa Italia

Levante - Il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha speso parole riguardo alla situazione di Serie B e Lega Pro, al termine della partita contro la Salernitana. «Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono», ricordiamo che l'Entella è retrocessa l'anno scorso in Lega Pro dopo la sconfitta ai play-out.



L'attacco è soprattutto verso Cesena e Foggia, sanzionate per illeciti: «Sono capaci tutti a fare campagne acquisti milionarie e poi fallire. Non mi rassegno alle ingiustizie e combatterò in modo civile». Sulla possibilità di avere una Serie B 2018/19 a 19 squadre: «Non è scritto nelle carte federali, è stata una forzatura: non si può andare avanti con queste spallate senza rispettare le regole».