Il Bogliasco Bene vara la Waterpolo Experience

Levante - In occasione della gara di Serie A1 in programma domani alle 18 alla Vassallo tra la prima squadra maschile dei biancazzurri e il Posillipo, per la prima volta in Italia un gruppo di giovani pallanuotisti avrà l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza che li porterà a respirare l’atmosfera magica di una partita del massimo campionato nazionale.



Primi protagonisti di questa iniziativa saranno sedici piccoli atleti under 13 provenienti da varie società lombarde che partecipano al Campionato PallaNuotoItalia. La selezione, allenata dai tecnici Roberto Munerati e Paolo Romanò, a partire dalle 14 si tufferà in quella stessa vasca che una manciata di ore più tardi farà da scenario ad una delle sfide più importanti del 24° turno di A1 per sostenere un allenamento congiunto e una partita amichevole con i pari età bogliaschini guidati da Marco Sbolgi. Uno scenario d’eccezione per i pallanuotisti di domani che potranno misurare il proprio livello agonistico affrontando nella loro tana uno dei settori giovanili migliori d’Italia.



Dalle 17, poi, i ragazzi della RaPNI (Rappresentativa PallaNuotoItalia) accompagnati da un cicerone d’eccezione avranno la possibilità di visitare la sede, gli spogliatoi e la sala trofei del Bogliasco, di conoscere i giocatori della prima squadra maschile e di sfilare al loro fianco al momento della presentazione delle formazioni accompagnandoli sul bordovasca.