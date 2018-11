Iren Quinto a Brescia, Luccianti: «Voglio vedere l´atteggiamento giusto»

Levante - Sesta giornata di campionato in serie A1: sabato pomeriggio l’Iren Genova Quinto, reduce dal ko casalingo maturato per mano della Rari Nantes Savona, andrà a fare visita all’An Brescia in una trasferta dai contorni proibitivi. Il tecnico Gabriele Luccianti, tuttavia, suona la carica e chiede ai suoi ragazzi un atteggiamento diametralmente opposto a quello visto nel derby.



“Ci aspetta una partita chiaramente difficile, contro un’ottima squadra e non nego che le possibilità di fare risultato siano molto scarse – ammette il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti – Quello che sarà importante, vista anche la difficoltà della fida, sarà vedere un atteggiamento diverso rispetto a quello che si è visto sabato con il Savona, quantomeno per prepararsi nel migliore dei modi alla sfida successiva, quella casalinga con l’Ortigia dove dobbiamo cercare di fare punti e recuperare quelli persi. Il nostro campionato sarà così: soprattutto nelle partite casalinghe, tolte squadre come Pro Recco, Brescia e Sport Management, dovremo puntare a fare più punti possibili. Mi aspetto quindi la giusta mentalità e la giusta personalità da parte della mia squadra. In settimana abbiamo aumentato un po’ i carichi di lavoro per poi iniziare a scaricare dalla prossima. Dovremo fare a meno di Giacomo Boero, squalificato, e probabilmente di Matteo Gitto, alle prese con un problema fisico. Nonostante tutto questo, non voglio vedere una squadra che va a Brescia a fare una gita. Ne veniamo da una brutta prestazione casalinga contro il Savona e quindi dovremo avere un pronto riscatto a livello di atteggiamento e mentalità, a prescindere da chi andrà in acqua“.