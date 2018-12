L´Iren Quinto batte Posillipo 9-7. Luccianti: «Guai a mollare adesso»

Levante - Nella decima giornata del campionato di serie A1, l’Iren Genova Quinto si fa il regalo di Natale con qualche giorno di anticipo battendo 9-7 il Circolo Nautico Posillipo. Una gara tesa, combattuta, aperta a qualsiasi risultato: i biancorossi passano in vantaggio, poi sono i campani a mettere la freccia e a portarsi per due volte in doppia superiorità numerica. Bittarello e compagni però non mollano, con una doppietta di Gitto si rimettono in gara e poi combattono gol su gol. Nell’ultima frazione due gol di Vavic e il rigore di Lindhout fissano il punteggio definitivo.



«L’avevo detto in settimana ai ragazzi: in un campionato così equilibrato centrare due vittorie consecutive avrebbe dato una bella svolta – commenta il tecnico Gabriele Luccianti – Adesso non rilassiamoci dopo questa vittoria, arrivata al termine di una partita tesissima e contro un’ottima squadra, con alcune ottime individualità. Volevamo fortemente questi tre punti, ce li siamo sudati ma li abbiamo meritati. Anche questa volta a fare la differenza è stata la lucidità nell’ultimo quarto. Ora testa alla Roma: quindici punti sono tanti ma in un campionato con i play out non ci garantiscono nulla».