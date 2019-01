La Sportiva Sturla riparte con un´Epifania ricca di eventi

Levante - Domenica prossima, a poco più di due mesi dagli ingentissimi danni causati dalla mareggiata del 29 ottobre, la Sportiva Sturla riaprirà ufficialmente la vasca grande di via V maggio 2D e lo farà con una grande festa programmata da mattina a sera con diversi appuntamenti. Ripartire con forza, razionalità e senso di grande responsabilità, spinti dal calore della gente che sta dimostrando di voler davvero bene a un sodalizio, quello biancoverde, pronto nel 2020 a tagliare il traguardo del Centenario di vita.



L'Epifania della Sportiva Sturla sarà, per tradizione, aperta dal Cimento Invernale, giunto nel 2019 alla 31a edizione. Alle 10:30 ritrovo in mare e iscrizione presso la sede, alle 11:30 tuffo in mare con la Befana che porterà i doni ai bimbi in spiaggia e, a seguire, le premiazioni. Aperitivo e pranzo nello chalet, con pasta e Fagioli, vino, caffe, pandoro e panettone. La giornata sarà accompagnata dalla coinvolgente musica de "I Luassi". Alle 16 la piscina sarà aperta a tutti per una Fitness Master Class gratuita organizzata dagli istruttori della Sportiva Sturla. "Ringraziamo tutti coloro che in questi due mesi ci hanno manifestato la loro vicinanza e solidarietà attraverso gesti concreti - dice il presidente Giorgio Conte - Andremo avanti con la nostra consueta determinazione e serietà per continuare a svolgere il nostro ruolo, riconosciuto e apprezzato da tutti, di aggregazione ed educazione di tanti giovani del Levante cittadino senza perder di vita gli obiettivi agonistici".