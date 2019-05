Meeting Internazionale Bressanone: Razzetti e Nardini medagliati e in crescita

Levante - Sulla strada che porta alle Universiadi di Napoli, arrivano conferme importanti per Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) e Davide Nardini (Genova Nuoto), i due gioielli che si allenano alla Sciorba sotto la guida di Davide Ambrosi. All’Acquarena Cup di Bressanone, Razzetti vince i 100 delfino (53”96) precedendo allo sprint Lazlo Cseh ed è secondo nei 200 misti dietro il sei volte medagliato olimpico. Davide si aggiudica il bronzo nei 200 stile libero con il crono di 1’52”98. Entrambi sul podio, sono premiati da Kristian Ghedina ex azzurro dello sci alpino.



Ecco il pensiero del tecnico Ambrosi. “Siamo a 40 giorni dalle Universiadi di Napoli. Buon 200 misto per Alberto, con fortuna e onore di gareggiare assieme a Cseh: tutto questo ha rappresentato un bello stimolo per lui al fine di lottare sino all’ultimo metro e raggiungere un buon tempo. Ottimo 100 delfino con vittoria proprio allo sprint su Lazlo. La miglior gara di Davide è stata quella dei 200 stile libero, con riscontro cronometrico davvero incoraggiante”.



Sino a Giovedì i ragazzi saranno impegnati in un collegiale. Prossima tappa di avvicinamento tra meno di tre settimane al Trofeo Settecolli di Roma.