Nel week end alla Sciorba il 36° Memorial Morena

Levante - Si apre sabato e domenica prossimi l'estate di grandi appuntamenti sportivi a cura della Sportiva Sturla. Al via, alla piscina Sciorba, la 36° edizione del Memorial Morena, il meeting internazionale di nuoto giovanile ideato esattamente 50 anni da Giovanni Dodero per ricordare Enrico Morena, arbitro sturlino di serie A di pallanuoto e profondo conoscitore di nuoto. Si affronteranno 840 atleti (2250 presenze gara) in forza a 35 società in arrivo da 6 regioni.



Sarà l'occasione per vedere all'opera alcuni degli atleti vincitori dei Criteria Nazionali giovanili: Virginia Consiglio (Andrea Doria), Hassen Samandi (Rapallo Nuoto), Giada Gorlier (Rari Nantes Torino), Christian Mantegazza (Trezzo), Aurora Treccani e Lucrezia Zanotti (Acquatic Center), Simone Dutto (CSR Granda) e Federico Sabbatani (Piave Nuoto). Consiglio, Dutto e Gorlier, insieme a Filippo Rinaldi (Genova Nuoto), Giulia Vetrano (CN Nichelino) e Giovanni Gallina (Zeus Lab Montebelluna), compongono la rappresentativa giovanile azzurra condotta dal tecnico Andrea Giavi. Grande attesa per i genovesi Consiglio e Rinaldi, medagliati in Coppa Comen. A incrementare il tasso di competitività anche la presenza di 3 squadre russe: Belgorod, Urga Russia e Aquatica Kazan.



Il Memorial Morena, riservato ad atleti nati tra il 2003 e il 2009 e ad atlete nate tra il 2005 e il 2010, vedrà complessivamente disputarsi ben 61 finali. Sabato il riscaldamento inizierà alle 7:30 per le ragazze e alle 7:55 per i ragazzi. La sfilata delle squadre avrà luogo alle 8:30 con inizio batterie alle 9. Nel pomeriggio, riscaldamento alle 15:30 e finali a partire dalle 16:30. Domenica gli orari saranno gli stessi, eccezion fatta per le finali che inizieranno alle 16. Al termine delle gare, la Coppa “Regione Liguria” andrà alla prima rappresentativa nazionale, la famiglia Morena metterà a disposizione medaglie d’oro per gli atleti primi classificati. Tra i premi, oltre ai lingottini d’argento per chi stabilirà nuovi primati della manifestazione (eccetto Esordienti B2) e le medaglie d’oro per i primi classificati in tutte le categorie, ci saranno 500 euro per gli atleti che fisseranno nuovi primati nazionali nella categoria Ragazzi e numerose targhe (intitolate a personaggi del calibro di Lina Volonghi, Rita Derchi e Pino Valle) per le migliori prestazioni tecniche. Premi speciale anche agli allenatori delle migliori 10 squadre. Il Memorial Morena, sostenuto anche da Banca Carige, si svolge con il patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione di Comune di Genova, Città Metropolitana, Municipio Levante, Coni, Len e FIN.



Domenica parte anche il 16° Trofeo Panarello-Torneo del Mare con gli Under 12 di Andrea Doria, Aragno Rivarolesi, RN Arenzano, Crocera Stadium, US Locatelli, Sporting Club Quinto, Rari Nantes Sori e Sportiva Sturla in acqua alla piscina dei Bagni Italia in corso Italia, con squadre da 13 atleti ogni sera dalle 19:30 alle 22 dal 30 giugno al 3 luglio. La formula prevede incontri da due tempi da 10 minuti, in caso di parità 3 rigori a squadre (e poi a oltranza). La finale per il primo posto si giocherà in 4 tempi da 7 minuti continuati.