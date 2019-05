Ottimo risultato di squadra per la Sportiva Sturla in campo nazionale

Levante - La Sportiva Sturla si aggiudica il quarto posto allo scudetto di nuoto per salvamento 2019 con 231,75 punti, il primo con la nuova formula. In piscina, cosi come per il campionato a squadre di nuoto, anche nel campionato nazionale lifesaving il cronometro passa in secondo piano, perchè contano i piazzamenti che permettono alle società di guadagnare punti. Gare a serie: 13° al mattino allo Stadio del Nuoto di Riccione, Martina Repetto 3° nel gara con pinne e 5° nella gara col torpedo, Carlotta Tortello 12° nel percorso misto, Andrea Negrotto Cambiaso 10° negli ostacoli e 9° nel misto, Gloria Balestrero 10° nel superlifesaver e 13° a manichino, Noah Erba 12° a torpedo e Giorgio Santucci 14° a pinne.



Nelle prove in mare e sulla spiaggia, al Bagno 7 di Misano Adriadico, la Sportiva Sturla non ha rivali: Matilde Piatti 2 nello ski e 10 nel frangente, Carlotta Tortello 2 nell’ocean e 2 nella gara con tavola, Martina Repetto 3 a sprint e 5 a bandierine, Simone Marangon 2 nella gara con tavola, Guido Parodi 4 a sprint ed 8 a bandierine , Andrea Ponte 6 a ski, Lorenzo Lamagna 5 ad ocean e Lorenzo Omero alla prima esperienza assoluta 14 a frangente. Le condizioni meteo peggiorate col passare delle ore – pioggia, vento, temperatura dell’acqua di 16 gradi – costringono purtroppo il giudice arbitro a cancellare l’ultima gara, la staffetta ocean lifesaver mixed.



Il risultato ottenuto è di prestigio e rispecchia un lavoro di squadra articolato e ben coordinato e supportato dalla società che si sta adoperando per permettere a questi ragazzi, più che meritevoli, di poter partecipare ai Campionati Europei per Club di settembre a Riccione.



Un plauso a questi brillanti atleti e a tutto lo staff tecnico, dal Responsabile Tecnico del settore Alessio Deluca condiviso col settore nuoto, insieme a risorse e spazio quando necessari, ai tecnici specifici del settore Veronica Marotta e Matteo Toma, supportati da Gloria Balestrero e Simone Marangon coll’inestimabile valore aggiunto di essere anche atleti di altissima qualità, da Stefano Tagliani, da Mauro Canzano (tecnico dello ski), da Matteo Michelini (preparatore atletico) e da Adeshola Ayotade (tecnico di atletica). Si ringraziano inoltre per il supporto le famiglie degli atleti senza le quali nulla sarebbe possibile, le società degli Amici Nuoto Riva e Sporting Club Noale, con le quali la Sportiva Sturla condivide i principi sani di questo sport, il Trionfo Ligure e la Società Canottieri Genovesi Elpis per il prezioso supporto tecnico in pista e per lo ski. Un grazie anche a Nicola Ferrua, amico di vecchia data ed ex atleta di fama internazionale e Niccoló Polesello, ex atleta nazionale di canoa velocità, per il supporto logistico e di mezzi. “Questo risultato è dedicato senza riserve al nostro pigmalione Fabio Gardella!” fa sapere lo staff tecnico.