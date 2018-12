Pallanuoto, a Siracusa Bogliasco sconfitto dall´Ortigia

Levante - Il Bogliasco Bene ritarda ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale ma, aldilà del 12-7 incassato in casa dell’Ortigia, l’impressione che ci si stia avvicinando ai tre punti è sempre più tangibile. Espugnare la Caldarella di Siracusa non era un compito agevole eppure i ragazzi di Daniele Magalotti ci hanno provato sul serio, cedendo solo nel finale alla quarta forza del torneo.



Subito avanti con Gambacorta, i levantini hanno pagato la giornata di grazia del siracusano Vapenski, autore di cinque reti e vero e proprio uomo-partita, e l’altissima percentuale a uomo in più (75%) dei siciliani. La doppietta di Ravina, quella del giovanissimo Ferrero e gli squilli di Fracas e Lanzoni hanno consentito ai biancazzurri di restare in gara per oltre due tempi e mezzo ma alla lunga la maggior classe del collettivo biancoverde è emersa distintamente.



«Non sono mai stato più ottimista di oggi – ha affermato coach Magalotti a fine incontro – è vero che la nostra classifica si fa sempre più brutta ma è anche vero che siamo soltanto al primo dicembre e gettare la spugna oggi sarebbe da folli. Anche perché, oltre al tempo, abbiamo tutti i mezzi e le capacità per rimediare e risalire la classifica. Oggi non era facile e lo sapevamo. L’Ortigia è a tutti gli effetti la quarta forza del torneo e venire a giocare qui, oltretutto in una vasca aperta, non è semplice per nessuno. Hanno iniziato male il campionato ma già da qualche settimana stanno dimostrando di essere in netta ripresa. Il rammarico è semmai quello di non averli incontrati un mese fa. So che parlare dell’arbitraggio non è mai bello e spesso si rivela anche controproducente ma ciò che abbiamo visto oggi è stato assolutamente incomprensibile e incommentabile. Per il resto non posso criticare nulla ai ragazzi. Abbiamo fatto un’ottima gara e per lunghi tratti abbiamo dimostrato di possedere quelle doti di personalità e qualità che in molti ci riconoscono. Stiamo piano piano riemergendo. Dobbiamo continuare così, senza farci prendere dallo sconforto».