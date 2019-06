Pallanuoto, al Quinto ecco Fracas dal Bogliasco

Levante - L’Iren Genova Quinto è felice di annunciare il secondo innesto per la stagione 2019/2020. Dopo aver raggiunto l’accordo con il difensore Mario Guidi, dal Bogliasco arriva anche il centroboa Andrea Fracas, classe 1995. Per lui si tratta di un ritorno in biancorosso, dove aveva già giocato nella stagione 2012/2013, in serie A2. Anche in questo caso, l’intesa è stata raggiunta per tre anni.



“Torno nella società che per prima aveva creduto in me da giocatore professionista, era stato Marco Paganuzzi a volermi in squadra – racconta lo stesso Fracas – Ci ho sempre pensato con piacere, come un dolce ricordo. A Quinto avevo lasciato amici e compagni con cui ho un bellissimo rapporto anche adesso. Obiettivi? Per esperienza personale preferisco tenermi basso. Non sono un tipo da pronostici, la mia filosofia è quella di pensare partita per partita dando sempre il massimo, a prescindere dalle situazione. Sono convinto che tutti danno quello che ahnno, poi i traguardi si raggiungono come logica conseguenza. Mi fa piacere arrivare in una società in crescita: già nel mio anno avevamo fatto i play off, ma poi il club ha continuato a fare bene fino ad affermarsi con merito nella massima serie. Da esterno ho visto un crescendo continuo, dobbiamo proseguire su questa strada“.



“Un graditissimo ritorno a Quinto – commenta il direttore sportivo biancorosso Lorenzo Marino – Proprio Marco Paganuzzi aveva creduto in lui prima di chiunque altro e dopo diversi campionati tra A2 e A1 possiamo contare su un centroboa molto giovane che crescerà e migliorerà ancora tantissimo“.