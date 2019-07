Pallanuoto, all´Iren Quinto Tabbiani del Telimar Palermo

Levante - L’Iren Genova Quinto è felice di annunciare un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione di serie A1: dopo gli innesti di Mario Guidi e Andrea Fracas dal Bogliasco e di Alex Giorgetti dall’Hannover, è ufficiale anche l’arrivo di Thomas Tabbiani dal Telimar Palermo. Classe 1997, nato a Genova, l’attaccante mancino è stato uno dei protagonisti della promozione in A1 della formazione siciliana.



«Per prima cosa vorrei ringraziare proprio il Palermo, per la possibilità che mi ha dato e per l’anno bellissimo trascorso, culminato con la festa promozione – spiega lo stesso Tabbiani al suo primo contatto con il mondo biancorosso in sede – Sono molto felice però della possibilità che mi sta dando l’Iren Genova Quinto: ne sono davvero onorato, quando ho ricevuto la chiamata non ci ho messo molto a dire di sì, sono genovese e considero questa terra la più bella del mondo, sarà straordinario difenderne i colori nel massimo campionato nazionale. Mi aspetto una stagione “nuova” sotto vari punti di vista, a partire dal cambio di regole che credo possa favorirmi per quelle che sono le mie caratteristiche, a partire dalla velocità. Abbiamo davanti una pagina bianca, tutta da scrivere, ma sono certo che l’organico, grazie anche agli ultimi acquisti, sarà all’altezza delle aspettative. Da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno e grande determinazione, sarò sempre a disposizione del tecnico e della squadra».



«Completiamo la rosa con un mancino giovane alla prima esperienza di A1 ma che ha fatto un percorso di primissimo livello tra Savona e Bogliasco a livello giovanile e in A2 tra Imperia, Chiavari e Palermo – aggiunge il direttore sportivo biancorosso Lorenzo Marino – Proprio lo scorso anno con il Telimar è stato uno dei protagonisti della promozione in A1. Crediamo molto in lui, nelle sue potenzialità e nella sua crescita esponenziale. È in assoluto la scommessa di questo mercato per la prossima stagione».