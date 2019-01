Pallanuoto, beffa per il Quinto: Trieste vince negli ultimi secondi

Levante - Nella prima giornata di ritorno, per l’Iren Genova Quinto in casa della Pallanuoto Trieste matura una beffa atroce: dopo una gara tiratissima, fatta di continui botta e risposta, i biancorossi passano dal vantaggio (8-9) alla sconfitta (10-9) nel giro di poco meno di un minuto, prima del suono della sirena.



«All’inizio siamo partiti bene, ci siamo difesi con ordine e anche in superiorità numerica abbiamo sbagliato poco. Insomma sembrava che avessimo qualcosa in più, poi si è spenta la luce, specie in fase offensiva: abbiamo preso tante espulsioni senza concretizzarle – spiega il tecnico Gabriele Luccianti – Da metà partita in poi abbiamo faticato tantissimo a fare gol con uomo in più. Il Trieste ha giocato bene e ha meritato la vittoria: è arrivata negli ultimi secondi, ma hanno saputo sfruttare le occasioni che ha avuto. I miei ragazzi hanno dato tutto, ci sta una partita giri meno bene, adesso facciamo tesoro degli errori per non commetterne più o commetterne molti meno. Con un po’ di concentrazione avremmo potuto portare a casa la partita, pur non giocando benissimo. Testa alla Lazio, sarà un’altra battaglia».