Pallanuoto, Bogliasco ancora ko: il derby è del Quinto

Levante - Un Bogliasco incerottato, privo di Guidaldi e Sadovyy, perde il derby con il Quinto, restando inchiodato in fondo alla classifica di Serie A1.



In una Vassallo che ribolle di passione genovesi e levantini danno vita ad una sfida infuocata, senza risparmiarsi colpi proibiti, nella migliore tradizione derbistica.



L’avvio di gara è a dir poco elettrizzante. Nelle prime sei azioni arrivano altrettante reti, tre per parte, con Gambacorta, Fracas e Lanzoni che rispondono ai vantaggi di Brambilla, Lindhout e Vavic. Poi gli arbitri decidono di punire Fracas per brutalità, mandandolo negli spogliatoi dopo meno di 4 minuti di gioco, concedendo un rigore agli ospiti, che Lindhout realizza, e lasciando i biancazzurri in inferiorità per il resto del primo quarto. Nonostante la triplice sanzione Bogliasco regge bene in difesa e prima della sirena trova il 4-4 con una bomba di Monari. La gioia è però effimera perché ancora Lindhout riporta avanti i suoi.



La pioggia di reti della prima frazione non si ripete nella seconda, nella quale arrivano solo uno squillo per porta, ed entrambi in superiorità. A centrare il bersaglio sono Lanzoni che firma il momentaneo 5-5 e Gitto che ancora una volta regala il più uno agli ospiti.



Ancora Lanzoni, su rigore conquistato da Di Somma, tiene a galla Bogliasco in apertura di terzo quarto ma la fatica accumulata nella seconda parte del primo tempo comincia a farsi sentire tra i biancazzurri. E Quinto ne approfitta mettendo la freccia con due reti in sequenza. Ci pensa Monari a rimetterla in carreggiata realizzando due superiorità in poco di 50 secondi.



Il botta e risposta prosegue nella prima metà dell’ultimo quarto con Ravina che riprende Vavic. Bogliasco è però ormai esausto e il cuore non basta per reagire al doppio schiaffo di Lindhout che decide la sfida.



“E’ stata una partita che per noi si è messa subito in salita con l’espulsione definitiva di Fracas. Era l’ultima occasione per contare solo su noi stessi e invece ora dobbiamo puntare anche sui risultati degli altri”.