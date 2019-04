Pallanuoto, il Quinto affronta la Roma. Luccianti: «In palio punti decisivi»

Levante - Penultima gara della stagione davanti ai propri tifosi per l’Iren Genova Quinto, che sabato pomeriggio alle Piscine di Albaro (fischio d’inizio alle 18) riceverà la Roma Nuoto nel 24° turno del campionato di serie A1. Il calendario dei biancorossi prevede nella giornata successiva la trasferta in casa del Catania, poi all’atto conclusivo il derby con la Pro Recco. Ecco perché la partita di sabato assume contorni quasi decisivi, con in palio punti importantissimi.



«E’ proprio così – conferma il tecnico Gabriele Luccianti – Intendiamoci, sarebbe stata una partita importante e difficile anche se si fosse giocata a inizio stagione, ma è chiaro che quando intravedi il traguardo i punti iniziano a pesare di più e ogni gara diventa delicata e magari decisiva. Come tutte le partite di questo campionato dovremo dare il massimo per riuscire a centrare la vittoria: affrontiamo una squadra in forma, che è reduce da un convincente successo contro l’Ortigia e in due ruoli chiave come portiere e centroboa schiera due ragazzi nel giro della Nazionale. Dovremo commettere meno errori possibile e soprattutto essere bravi a sfruttare quelli che commetteranno loro. Peraltro questo sarà un turno molto importante in generale per l’equilibrio di questa parte della classifica: si affrontano fra di loro le squadre a 28 punti, e poi c’è il derby siciliano. Vincere ci permetterebbe di aspettare i risultati dalle altre vasche con maggiore serenità, ma sarà una partita a scacchi, combattuta punto su punto. A livello fisico stiamo bene, anche se avvicinandosi la fine della stagione inizio a intravedere un po’ di stanchezza, a livello fisico e mentale, ma questa credo sia un problematica generalizzata per tutte le squadre».