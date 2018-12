Pallanuoto, Iren Quinto impegnato contro il Posillipo. Luccianti: «Vogliamo vincere»

Levante - La decima giornata del campionato di serie A1, l’ultima del 2018, sabato pomeriggio – fischio d’inizio fissato alle 18 alle Piscine di Albaro – vedrà opposto l’Iren Genova Quinto al Circolo Nautico Posillipo. I biancorossi, reduci dal successo nel derby in casa del Bogliasco, vogliono continuare a fare punti, che in casa ormai non arrivano da diverse settimane.



«Sì, è una partita che vogliamo provare a vincere – conferma il tecnico Gabriele Luccianti – Loro sono forti, lo sappiamo, un’ottima squadra che ha le qualità per piazzarsi alle spalle delle prime tre della classe. Però giochiamo in casa, e alle Piscine di Albaro vogliamo provare a strappare punti a chiunque. Dovrà essere una gara fatta di concentrazione, attenzione, in cui ogni dettaglio farà la differenza. Questo campionato è caratterizzato da un grande equilibrio, quindi anche un errore veniale può compromettere il risultato».