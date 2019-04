Pallanuoto, l´Iren Quinto cede al Posillipo

Levante - Niente da fare per l’Iren Genova Quinto a Napoli: nella 23^ giornata di campionato, il Posillipo conduce le danze, rischia poco e alla fine vince 13-8. Una battuta d’arresto per i biancorossi, che adesso devono puntare tutte le loro carte sulla sfida interna contro la Roma e sulla successiva trasferta in casa del Catania prima dell’epilogo stagionale con la Pro Recco.



«Abbiamo affrontato la quarta forza del campionato e si è visto – commenta il tecnico Gabriele Luccianti – In tutte le partite della stagione, eccezion fatta per quelle contro le prime tre, abbiamo vinto o perso per uno o due gol di scarto. Questa volta invece il divario è stato più ampio: loro hanno saputo sfruttare ogni nostro errore, anche se è difficile dire cone sattezza quanto abbiamo sbagliato noi e quanto sono stati bravi loro. A livello di risultato c’è stato un po’ un tira e molla, alternavamo momenti in cui eravamo più in partita ad altri meno, alla fine però il divario si è allungato e non siamo più riusciti a riprenderli. Adesso sotto con la Roma: non so dire se sarà una gara decisiva, di certo insieme a quella in casa del Catania sarà molto, molto importante. Ci sono tante squadre in pochissimi punti, possiamo raggiungere la salvezza lasciandoci cinque squadre alle spalle o avendo dieci punti sulla penultima: le variabili in campo sono ancora molte».