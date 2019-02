Pallanuoto, l´Iren Quinto tiene botta al Brescia perdendo nel finale

Levante - Nella diciannovesima giornata di serie A1, alle Piscine di Albaro l’Iren Genova Quinto mette paura all’An Brescia capolista, arrivando in parità (5-5) all’inizio della quarta frazione. Poi, nell’ultimo tempo, i lombardi spingono sull’acceleratore e alla fine conquistano una vittoria decisamente troppo larga nel punteggio (12-6) per quello che si è visto in vasca. Per i biancorossi una discreta iniezione di fiducia in vista della sfida di sabato prossimo in casa dell’Ortigia.



«Dico la verità, non mi ero concentrato molto nella preparazione di questa partita – confida il tecnico Gabriele Luccianti – Poi però ho visto una bella carica nei miei ragazzi prima dell’inizio, e infatti per tre tempi ce la siamo giocata alla pari contro una squadra fortissima, che non a caso è in vetta alla classifica. Per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi che, tolta l’ultima frazione, sono stati attenti, precisi, sempre guardinghi in difesa. Usciamo da questa bella partita con zero punti e allora, come dico sempre, saremo costretti a farli sabato prossimo a Siracusa, e se non verranno il sabato dopo ancora, fino alla salvezza»