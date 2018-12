Pallanuoto, la Pro Recco dilaga in casa contro la Florentia

Levante - Sale a sette la striscia di vittorie consecutive della Pro Recco, si ferma a quattro quella della Florentia, battuta a Sori dai campioni d'Italia per 20-6 nella nona giornata di campionato. Nei biancocelesti quattro gol per Ivovic e Di Fulvio che vince la sfida in famiglia con il fratello Andrea, a segno una volta. Nel secondo tempo Tempesti ha parato un rigore ad Astarita.



Un buon test in vista dei due grandi appuntamenti che aspettano la Pro Recco: a Barcellona il 19 dicembre, in casa con il Brescia tre giorni dopo. Per prepararsi al meglio la squadra di Rudic si allenerà da lunedì a mercoledì con la nazionale allenata da Sandro Campagna, presente in tribuna a Sori per assistere alla gara.