Pallanuoto, poker di vittorie per l´Iren Quinto: battuto il Nuoto Catania

Levante - L’Iren Genova Quinto cala il poker di vittorie. Dopo aver battuto, nel finale del 2018, Posillipo, Bogliasco e Roma, i biancorossi iniziano il nuovo anno nel migliore dei modi superando 11-9 il Nuoto Catania alle Piscine di Albaro nella dodicesima giornata del campionato di serie A1. Dopo un avvio shock, con gli etnei capaci di portarsi sul doppio vantaggio, Bittarello e compagni hanno reagito con il piglio giusto conquistando tre punti fondamentale per la classifica. L’Iren Genova Quinto è ora al quarto posto a pari merito con la Florentia (battuta nello scontro diretto) a quota 21 punti.



«E’ stata una partita dura, abbiamo iniziato male – dice il tecnico Gabriele Luccianti – Poi siamo rientrati in gara, abbiamo provato a controllarla ma loro non si sono mai fatti staccare nettamente. Dispiace un po’ nel finale, eravamo a più quattro e abbiamo chiuso a più due, ma ci può stare. In questi dieci giorni dopo la gara di Roma ero piuttosto teso, si era creata una sensazione che fosse una vittoria obbligata, scontata. In realtà in questo campionato non va così, il Catania ha fatto un’ottima gara a riprova che non esistono gare già chiuse prima dell’inizio. Ho dovuto quindi fare il pompiere, ma ora faccio i complimenti ai miei ragazzi che sono stati bravissimi».