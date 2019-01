Pallanuoto, Quinto impegnato contro Catania

Luccianti: «Gara ostica, la classifica non rispecchia la qualità della rosa»

Levante - Dodicesima giornata di campionato in serie A1, la prima del 2019. L’Iren Genova Quinto sabato pomeriggio – fischio d’inizio alle 18 – ospita alle Piscine di Albaro il Nuoto Catania: i biancorossi arrivano da tre successi consecutivi (Bogliasco, Posillipo e Roma), gli etnei sono penultimi in classifica ma segnalati in ripresa.



«Credo che il Catania non meriti la sua attuale classifica. I sette punti non rispecchiano la qualità di una buona squadra che ha incontrato alcune difficoltà nella prima parte del campionato, con alcuni giocatori squalificati per diverse giornate – dice il tecnico Gabriele Luccianti – Nell’ultima partita, ad esempio, hanno pareggiato con l’Ortigia con diverse occasioni per vincere: sono in un buon momento e bisognerà affrontarli come sempre, con attenzione difensiva, grinta e determinazione. Giocando in casa tutto questo dovrà essere ancora più amplificato: sarà una partita da non sbagliare. Sarà una gara equilibrata, con in palio punti pesanti. Vogliamo salvarci e il nostro percorso deve passare dai punti che faremo alle Piscine di Albaro».