Quinto, arriva il quarto acquisto: è Tomas Bielik

Levante - Lo Sporting Club Quinto è felice di annunciare di aver chiuso il quarto innesto per la prossima serie A1. Si tratta di Tomas Bielik, attaccante classe 1993 che ha giocato con la calottina della Slovacchia gli ultimi campionati Europei di pallanuoto. Il giocatore si unirà ai nuovi compagni per l’inizio della preparazione, al pari degli altri nuovi innesti biancorossi Robin Lindhout, Bojan Paunovic e Nikola Vavic.



«Completiamo la nostra rosa – dice il direttore sportivo Lorenzo Marino – con un giocatore che seguivamo da tempo, e sulle cui qualità abbiamo avuto rassicurazioni anche dai suoi allenatori e dal tecnico della nazionale slovacca».



«Sono molto onorato che un club come il Quinto abbia scelto di puntare su di me e di poter giocare la prossima serie A1 italiana, per me uno dei migliori campionati al mondo – le prime parole di Tomas Bielik da biancorosso – Cercherò con tutte le mie forze, e grazie alle mie prestazioni, di aiutare la società a raggiungere il miglior risultato possibile».



ph Waterpolo Development