Le gialloblu superano in finale il Bogliasco per 11 a 4

Levante - La Rapallo Pallanuoto supera la Bogliasco Bene 1951 nella finale per il campionato italiano femminile under 19. La partita, giocata nella Piscina comunale di Rapallo, ha visto le gialloblu in vantaggio dall'inizio, con il primo quarto chiuso sul +3 fino all' 11-4 finale.

Nella finale per il terzo posto la Rari Nantes Florentia ha battuto ai rigori l'Ekipe Orizzonte.