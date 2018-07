Sportiva Sturla, i numeri della stagione agonistica

Levante - La stagione agonistica 2017-2018 della sezione Nuoto per la Sportiva Sturla sta per concludersi. Mancano solo i Campionati Italiani Giovanili Estivi che si svolgeranno a Roma dal 7 al 13 Agosto con 3 atleti della Sportiva Sturla qualificati: Sara Garipoli gareggerà nei 100 e 200 farfalla e nei 400 misti. Emanuele Bottino affronterà 400, 800 e 1500 stile libero. Matteo Maragliano sarà impegnato nei 50, 100 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla.



La stagione regionale termina con il 4° posto assoluto tra le società con un totale di 1536,5 punti (rispetto ai 1249 della stagione precedente) impreziosita dal 3° posto ottenuto nella classifica di Società del Campionato Regionale Assoluto e il 3° posto del Campionato per Società categoria ragazzi.



In totale, gli atleti allenati da Valentina Tricarico e Alessio De Luca si sono distinti con 3 titoli regionali assoluti e 21 medaglie complessive, mentre nei campionati di categoria arrivano 18 titoli regionali e 53 medaglie, con 5 atleti qualificati per i Criteria Giovanili Invernali: Matteo Maragliano, Emanuele Bottino, Sara Garipoli, Chiara Carmassi e Arianna Pavanello.



Inoltre Matteo Maragliano si è qualificato, per la prima volta, ai Campionati Italiani Assoluti e al Trofeo Internazionale “Sette Colli” di Roma. Diversi atleti sono stati convocati con le rappresentative regionali: Emanuele Bottino, Matteo Maragliano, Chiara De Pascale e Luca De Pascale.



Per quanto riguarda il gruppo esordienti, ottimamente seguito da Francesco Runci e Lorenzo Durlicco, sta proseguendo il loro percorso di crescita tecnica che ha permesso per gli esordienti A di salire dal 12° posto dell’inverno con 62 punti al 7° posto in estate con 84 punti, mentre gli esordienti B si sono classificati al 6° posto con 68 punti.