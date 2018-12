Troppo forte lo Sport Management, Iren Quinto ko

Levante - Troppo forte lo Sport Management per l’Iren Genova Quinto: i biancorossi provano a tenere testa alla corazzata di Baldineti e in qualche modo ci riescono nella prima parte della partita, chiusa con un parziale tutto sommato contenuto in favore dei “mastini”. Poi, negli ultimi due tempi, la squadra locale prende il largo, cala parziali con scarti di quattro reti e “atterra” sul punteggio di 18-6. Che non sarebbe stato facile andare a punti lo sapeva benissimo il tecnico Gabriele Luccianti: ora per l’Iren Genova Quinto inizia un mini ciclo di quattro partite fino alla fine del girone di andata – a partire da sabato prossimo in casa del Bogliasco – in cui bisognerà tornare a scalare la classifica.