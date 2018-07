Un olandese per lo Sporting Quinto

Levante - Lo Sporting Club Quinto è felice di annunciare il primo rinforzo per la prossima serie A1. Si tratta dell’olandese Robin Lindhout, 27 anni, attaccante, reduce da un ottimo campionato con la calottina dell’Ortigia Siracusa. In questi giorni il giocatore è impegnato con la nazionale “orange” agli Europei in corso di svolgimento a Barcellona. Terminata la competizione, dopo un periodo di vacanza, sarà pronto a unirsi ai biancorossi.



«Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo con Robin per due stagioni, strappandolo ad un’agguerrita concorrenza – il commento del direttore sportivo Lorenzo Marino – Si tratta di un primo tassello per la rosa della prossima stagione, presto seguiranno gli altri. Un giocatore ancora giovane, ma con un’ottima esperienza internazionale e italiana, visti gli ottimi risultati ottenuti con la Nazionale olandese e nel campionato italiano con l’Ortigia. Benvenuto a Robin, quindi, e ora sotto con gli altri acquisti».



«Ho scelto il Quinto – le prime parole da biancorosso di Lindhout – perché secondo me la serie A1 è il miglior campionato del mondo e mi ha affascinato il progetto della società, che sembra ritagliato su misura per me. Non vedo l’ora di lottare per questi colori, fare in modo di raggiungere la salvezza nella prossima stagione e poi puntare ad obiettivi ancora più ambiziosi. Ho visto e mi hanno raccontato grandi cose sull’ambiente, dal tifo all’atmosfera che si respira all’interno della squadra. Sono orgoglioso di poterne far parte per le prossime due stagioni».



