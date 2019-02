«A Sestri Levante la Giornata dell´impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»

Liguria - «"Orizzonti di giustizia sociale": questo il tema che accompagnerà la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico: un appuntamento che da oltre vent'anni ci vede impegnati nel ricordare, ogni 21 di marzo, tutte le vittime della violenza mafiosa, rinnovando nel loro nome il nostro impegno contro le mafie e la corruzione.



Un appuntamento che di recente è stato istituzionalizzato: il 1° marzo 2017 infatti, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie". La piazza principale sarà Padova ma la Giornata verrà vissuta, attraverso la lettura dei nomi delle vittime innocenti, in migliaia di luoghi in Italia, Europa e America Latina.



In Liguria la piazza centrale sarà Sestri Levante dove, al termine di una marcia per le vie cittadine, ci ritroveremo alle 11:00 in Piazza Matteotti per la lettura dei nomi.