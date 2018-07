`Carovana del Cuore` sulle spiagge di Portofino e Santa Margherita

Liguria - L'educazione è il principale strumento che consente all'uomo di progredire come individuo e come insieme. Ecco perché da 14 anni Fondazione Patrizio Paoletti realizza la Carovana del Cuore, una delle campagne di sensibilizzazione più longeve d'Italia, il cui principale obiettivo è promuovere il diritto all'educazione, soprattutto nell'infanzia.



L'iniziativa torna anche quest'anno sui litorali di tutta Italia, da Nord a Sud, grazie all'impegno di 120 volontari contraddistinti dall'ormai tradizionale maglietta arancione, che percorreranno a bordo di camper un lunghissimo itinerario costiero, attraversando numerose città e località marittime.



La Carovana del Cuore è iniziata a luglio e terminerà a settembre. Dopo aver fatto tappa in diverse località balneari della Toscana, in questi giorni il camper si trova in Liguria. L'1 e il 2 agosto i volontari saranno sulle spiagge di Portofino, mentre il 3 agosto si sposteranno su quelle di Santa Margherita.