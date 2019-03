“Ci sta a cuore il tuo cuore”: un nuovo defibrillatore in Via dei Velieri a Chiavari

Liguria - Continua la campagna di sensibilizzazione “Ci sta a cuore il tuo cuore”. Oggi l’inaugurazione del defibrillatore di Via dei Velieri alla presenza del sindaco Marco Di Capua, dell’Assessore alla Sanità, Giuseppe Corticelli, del consigliere capogruppo di Avanti Chiavari – Marco Di Capua Sindaco, Alberto Corticelli, e del Dott. Roberto Sanna. Sale a sei il numero di defibrillatori installati dall’amministrazione Di Capua sul territorio comunale (Caperana, Ri Basso, Largo Pessagno, Piazza N.S. dell’Orto, Sampierdicanne e Via dei Velieri), sette con il dispositivo collocato da Conad in Corso Dante.



Dichiara il consigliere Alberto Corticelli «Vogliamo completare la copertura del territorio implementando la presenza di DAE in tutti i quartieri cittadini. Il nostro programma di cardioprotezione è stato preso ad esempio, ed in questo Chiavari è stata capofila, anche dai comuni vicini, vedi Lavagna, nei programmi elettorali di alcuni gruppi. Di questo passo saranno circa 40 i defibrillatori installati dall’amministrazione Di Capua al termine dei cinque anni di mandato. Grazie alla sensibilità del sindaco che ha reperito le risorse, sono stati stanziati quest’anno circa 15 mila euro per l’acquisto di altri sette DAE».



Conclude il Dott. Roberto Sanna, direttore centrale operativa 118 «L’iniziativa ha un peso sociale ed economico notevole, per cui lo sforzo dell’amministrazione è ancora più apprezzabile. Entro fine anno il Comune di Chiavari ha in previsione l’installazione di circa 7/8 dispositivi, forse arriverà al record di città più cardioprotetta d’Europa, ma è una filosofia che si sta diffondendo su tutto il territorio dell’Asl 4 Chiavarese e rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello».