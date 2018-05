«E´ importante difendere le proprie opinioni ascoltando anche quelle degli altri»

Il Presidente Piana a Debate Day Liguria

Liguria - Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha salutato i giovani concorrenti della prima edizione del Debate Day Liguria, organizzato a Palazzo Ducale, a Genova. Al torneo regionale hanno partecipato 40 studenti di 10 istituti superiori della Liguria, organizzati in squadre: la gara prevedeva tre selezioni attraverso un dibattito su temi diversi in cui i ragazzi, attraverso un sorteggio, potevano essere chiamati a difendere opinioni diverse dalle proprie.



La squadra vincitrice, selezionata da una commissione di docenti lombardi, è l’Istituto Ruffini di Imperia e parteciperà alle Olimpiadi nazionali di Debate Day, che si svolgeranno a Roma nel marzo 2019 l’anno prossimo.



ll Debate, nato in Gran Bretagna e adottato in Italia alcuni anni fa, viene definita un’’avanguardia educativa: invita lo studente ad aprirsi ad orientamenti opposti ai propri, praticando così una sorta di sport mentale per conoscere le strategie necessarie a gestire un dibattito, parlare in pubblico e difendere dialetticamente le proprio opinioni.



«Imparare a dialogare significa anche sostenere una posizione che non sia la propria e trovare l’apertura mentale che permette di accettare le opinioni degli altri. In altre parole - ha dichiarato il presidente del Consiglio Alessandro Piana - significa acquisire quelle competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dare voce, con garbo ma determinazione alle proprie idee». Il presidente ha sottolineato l’importanza di questa disciplina per svolgere un’attività politica corretta e non incline ai populismi.



Piana ha concluso: «Il Debate, applicato ai temi dell’attualità, aiuta gli studenti a crescere, poiché gli permette di cogliere gli aspetti più concreti della realtà e accettare posizioni anche differenti o contrarie alle proprie imparando, così, a difendere le proprie opinioni ascoltando quelle altrui».



Al torneo, accanto a presidi e docenti delle scuole coinvolte nella gara, ha assistito, fra gli altri, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia.