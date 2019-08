`Ferragosto sicuro`, il programma adottato dalla Guardia Costiera in questo giorno di festa

Liguria - Nel corso della giornata di Ferragosto 2019, in previsione del consueto picco di presenze di bagnanti e diportisti lungo le coste, la Guardia costiera ha disposto un assetto operativo rinforzato per garantire la massima capacità di intervento a mare, nei porti e lungo tutto il litorale della Liguria.



Il programma di vigilanza e pattugliamento aeronavale - specificamente rivolto alla tutela della sicurezza in mare, della corretta fruibilità degli arenili e dell'ambiente marino - prevede una diffusa presenza di uomini e mezzi lungo gli oltre i 330 km di litorale della Liguria e nel tratto di mare di 12.842 km2 prospiciente le sue coste. Oltre 40 mezzi schierati, tra elicotteri, unità navali specializzate nella ricerca e soccorso (SAR) e mezzi nautici minori, che saranno impiegati per pattugliare l'area di competenza, dal fiume Magra fino al confine di Stato e sul Lago Maggiore.



Un impegno tangibile da parte della Guardia costiera che rappresenta l'apice dell'operazione "Mare Sicuro" che, oramai da 28 anni, esprime la vocazione del Corpo a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia di bagnanti, diportisti e subacquei. Un impegno che quest'anno ha avuto avvio sin dal 1° giugno, anticipando il tradizionale inizio nel primo giorno dell'estate, e terminerà il prossimo 15 settembre.



Lo stesso Comandante regionale, Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, rimarcando il particolare impegno profuso dai propri militari nella giornata di ferragosto, culmine della stagione balneare e momento di svago per molti, nel corso della giornata ha fatto visita alle Capitanerie di porto della Spezia, Genova, Savona e Imperia che, assieme agli altri uffici regionali e il presidio sul Lago Maggiore intendono garantire, grazie alla capillare distribuzione sul territorio, vicinanza a turisti e operatori, nonché rapida risposta ad ogni esigenza in mare. A coadiuvare i Comandanti degli uffici marittimi della Liguria ci saranno oltre 150 donne e uomini della Guardia costiera, chiamati a monitorare in particolare il corretto esercizio delle attività diportistiche e balneari.



In considerazione, della crescente affluenza nei siti balneari, la Guardia costiera fa appello alla prudenza ed al buon senso di tutti coloro i quali decideranno di trascorre una giornata di mare lungo i litorali di giurisdizione. Per ogni evenienza, infine, si ricorda che la Guardia costiera della Liguria è contattabile telefonicamente tramite il Numero Unico d'Emergenza 112 ovvero al Numero Blu 1530.