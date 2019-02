`M´illumino di meno` a Sori contro lo spreco alimentare e per la riduzione dei rifiuti.

Liguria - Anche quest'anno il Comune di Sori partecipa a "M'illumino di Meno" la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili!



L'edizione 2019 si svolgerà l'1 marzo e come per le passate edizioni, il Comune di Sori spegnerà l'illuminazione pubblica, così come tutti i commercianti che resteranno con le vetrine a lume di candela, dal macellaio, alla storica bottega di pasta fresca fino ai negozi di abbigliamento.



Quest'anno l'iniziativa ha come tema portante l'economia circolare e trova anche la partecipazione dei ristoranti di Sori, con l'iniziativa Ri-Gustalo, campagna di lotta allo spreco alimentare.



«Nelle giornate venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo gli avventori dei nostri ristoranti saranno sensibilizzati sull'argomento dello spreco alimentare e avranno la possibilità di chiedere di portarsi gli eventuali avanzi a casa - spiega l'assessore alla Comunicazione Ilaria Bozzo - Il Comune fornirà i contenitori alimentari da asporto in Mater-bi e il materiale informativo da collocare sui tavoli». Quest'azione intende incoraggiare i clienti a richiedere l'asporto degli avanzi, che altrimenti sarebbero gettati nei rifiuti, e sensibilizzare i ristoratori sull'offrire questo tipo di servizio.



Le iniziative messe in campo dal Comune continuano anche nei prossimi giorni, insieme alle associazioni nella mattinata di sabato 9 marzo appuntamento in spiaggia per un'azione di pulizia della costa aperta a tutti. Anche la scuola partecipa organizzando nelle classi incontri con i nonni per riscoprire in che modo in passato non veniva sprecato nulla ma tutto era riutilizzato.