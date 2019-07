`Mai usare canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche`

Liguria - Alcuni utili suggerimenti per i cittadini che usano canne da pesca e per le associazioni di categoria del mondo agricolo o privati che irrigano abitualmente campi o giardini da parte di E-Distribuzione Piemonte e Liguria, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione. Le canne da pesca, in particolare quelle in fibra di carbonio, sono da considerarsi conduttrici di elettricità e quindi potenzialmente pericolose se avvicinate alle linee elettriche. Ecco i consigli e le considerazioni che vengono proposti: l'eccessivo avvicinamento o il contatto accidentale delle canne da pesca con i fili delle linee elettriche aeree provoca scariche elettriche che possono avere conseguenze fatali; le linee elettriche sono da considerarsi sempre in tensione; prima di montare la canna da pesca esaminare attentamente l'ambiente in cui si vuole operare per accertare la presenza di linee elettriche; non utilizzare mai canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche; non mantenere mai la canna da pesca montata durante gli spostamenti da un luogo di pesca ad un altro.



E-Distribuzione vuole inoltre sensibilizzare le istituzioni, le associazioni di categoria del mondo agricolo o il privato cittadino sui rischi derivanti dalle attività di irrigazione realizzate in prossimità di linee elettriche aeree in tensione. L'utilizzo improprio di getti d'acqua per l'irrigazione di colture sta causando un crescente aumento delle interruzioni e disturbi (buchi di tensione) nell'erogazione dell'energia elettrica. I getti in questione colpiscono e/o lambiscono gli impianti elettrici aerei causandone la scarica elettrica verso terra. Tale situazione è potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone che dovessero trovarsi nelle vicinanze della scarica elettrica e può provocare danni sia alle nostre reti di distribuzione sia agli impianti delle utenze da esse alimentate.