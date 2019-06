«Molti impianti in tilt per il caldo, al lavoro per fornire strumenti aggiuntivi»

Liguria - «La nostra regione è investita da un'ondata di caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture più sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un'adeguata vivibilità»: lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



Salute - «Come durante tutte le emergenze, raccomandiamo prudenza e attenzione ai comportamenti, anche alimentari, preferendo frutta e verdura fresche e bevendo molta acqua - aggiunge - In queste situazioni è indispensabile seguire i consigli degli esperti per evitare che il caldo provochi effetti negativi sulla salute».