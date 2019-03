«Nel periodo fino al 2025 prevista una carenza di circa 850 medici specialisti»

Liguria - «In Liguria, nel periodo 2018-2025, è prevista una carenza complessiva di 853 medici specialisti»: è la stima del sindacato dei medici dirigenti Anaao Assomed, fatta tenendo conto dei pensionamenti. Le carenze principali riguarderanno la medicina d'urgenza con 98 medici, l'anestesia e rianimazione con 99 medici, la medicina interna con 84, la pediatria con 102, la cardiologia con 53, la psichiatria con 63 e la chirurgia generale con 59.



Specializzazione - «Da un confronto tra fabbisogni dichiarati dalla Regione e previsione di medici in pensionamento, i numeri assoluti evidenziano che la Liguria richiede più specialisti di quanti non ne vengano concessi dal Miur, ma sono comunque insufficienti secondo le nostre stime di pensionamento. Inoltre i numeri relativi espressi per le singole specializzazioni non appaiono congrui per le branche in deficit. La regione contribuisce alla formazione specialistica con il finanziamento di 9 contratti regionali/anno».