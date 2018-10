“QuotidianaMente”, il progetto a supporto della disabilità intellettiva di Regione Molise

Liguria - Promuovere e migliorare la qualità e l’appropriatezza degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali delle persone minori, adolescenti e adulte con disturbi pervasivi dello sviluppo. È la mission di “QuotidianaMente”, progetto della Regione Molise finanziato tra gli obiettivi di Piano 2017 del Ministero della Salute, che ne ha riconosciuto la validità, premiato a SMAU 2017 come idea progettuale con il “Premio nazionale innovazione 2017” e, ancora, con il “Premio nazionale PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”, come il più significativo nella sua categoria, “Diseguaglianze, pari opportunità, resilienza”.



Nello specifico, l’intento di “QuotidianaMente” -progettato e realizzato da ETT S.p.A- è quello di esaminare i bisogni giornalieri di un diversamente abile intellettivo, rendergli il quotidiano più vivibile, garantirgli una maggiore indipendenza, e consentirgli di acquisire sicurezza e capacità lavorativa, in modo tale che diventi una risorsa per tutti.



Attraverso strumenti di tecnologia della realtà virtuale sono stati simulati due scenari interattivi - uno in ambiente domestico e l’altro all’aperto – in cui l’utente disabile, indossando un apposito visore, viene proiettato in uno spazio virtuale nel quale può muoversi ed essere guidato nell’eseguire le azioni nel modo corretto. Fra le tecnologie attualmente disponibili, si è scelto di utilizzare Windows Mixed Reality con il visore Lenovo Explorer e relativi controller, che ha dimostrato di essere particolarmente adatta per le sue caratteristiche di comodità, trasportabilità, ergonomia e usabilità. L’interazione avviene mediante uso di device che consentono di simulare l’uso delle mani e l’esecuzione di azioni appositamente identificate per il progetto di sperimentazione.



Il progetto è stato presentato oggi a Campobasso alla presenza di Donato Toma, Presidente della Regione Molise e Alberta De Lisio, Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise con dimostrazioni pratiche a cura di ETT S.p.A.