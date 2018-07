«Se vi manca Don Gallo, il 14 luglio l´appuntamento è a Ventimiglia»

Liguria - «Sabato 14 luglio, a pochi giorni dal 90esimo compleanno di Don Andrea Gallo, andremo a Ventimiglia per passeggiare insieme a migliaia fra giovani, meno giovani, famiglie... per chiedere tutti insieme un permesso di soggiorno europeo e canali di accesso legale in tutta l'Europa di Schengen»: così la Comunità San Benedetto al Porto.



«Chi vive a Ventimiglia, più di chiunque altro in Italia, ha compreso che il problema non sono le persone migranti che si spostano, ma le frontiere che li bloccano. Frontiere che in questi giorni stanno bloccando anche con controlli capillari i cittadini francesi e italiani transfrontalieri creando enormi disagi quotidiani: turistici e non solo».



«L'appuntamento per i partecipanti è sabato con partenza dalla Stazione di Genova Piazza Principe alle 11. Prezzo 25 euro a/r . A Ventimiglia concentramento dalle ore 14,30 via Tenda 5

partenza prevista manifestazione ore 16.30 arrivo nella piazza antistante il Comune di Ventimiglia (a poca distanza dalla Stazione Ferroviaria)»