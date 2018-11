«Sì al tesserino unico regionale, no all’obbligo della pettorina rinfrangente»

Liguria - Si è tenuta oggi presso la III Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Legislativa della Liguria, l’audizione dei rappresentanti dei Consorzi per la raccolta dei funghi e dell’Unione Fungaioli Italiani (Funghi della Liguria). Il tema della seduta ha riguardato le modifiche alla legge regionale 17/2014 che disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi.



Durante l’audizione a nome dell’Unione Fungaioli Italiani (Funghi della Liguria) «abbiamo ribadito la necessità, ormai non più procrastinabile, di introdurre anche in Liguria il tesserino unico regionale, come già avvenuto in altre regioni, nonché la contrarietà ad indossare, durante le escursioni nei boschi, la pettorina rinfrangente. Il tema della sicurezza, sicuramente sentito da tutti i fungaioli, deve avere come soluzione quello di modificare il calendario delle battute di caccia (quelle ai cinghiali, le più pericolose e a rischio incidenti) evitandole la domenica, quando boschi e monti sono popolati ancora di più di escursionisti, da chi va a funghi, a castagne o semplicemente vuole godersi la natura».