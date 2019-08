`SoriSolidale`: quattro giorni di musica e gastronomia a sostegno dei malati terminali

Liguria - Torna come ogni anno l'appuntamento con la solidarietà nel comune del Golfo Paradiso. Si tratta della 16^ edizione di "SoriSolidale", il grande evento organizzato dal 22 al 25 agosto nella zona pedonale di Sori per raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione Gigi Ghirotti, guidata dal Professore Franco Henriquet. La Onlus genovese si occupa di alleviare il dolore ai malati terminali e a quelli di SLA. Proprio a Sori l'Associazione ha inserito un presidio locale per la consegna dei farmaci ai familiari dei malati in assistenza.



L'unica manifestazione che coinvolge l'intera popolazione di Sori impegnata ad organizzare quattro giorni di festa, musica, cabaret, stand gastronomici e bazar lungo la zona pedonale.



L'obiettivo di quest'anno è di confermare la gara di solidarietà per sostenere, concretamente, una realtà che sta al fianco dei più deboli su tutto il territorio genovese.



La scorsa è stata una edizione record nei 3 giorni di manifestazione, sicuramente si sarebbero sorpassati i 30mila€ se il sabato non fosse stato funestato da una pioggia intensa con venti molto forti che non hanno consentito il corretto svolgimento.



L'edizione 2018 mira a raccogliere oltre 30mila€ di fondi da destinare alle opere meritorie dell'Associazione Gigi Ghirotti.



I 4 giorni di festa prevedono un programma ricco a partire da giovedì 22 agosto con la "serata giovani", band emergenti, tornei sportivi e gastronomia, si prosegue con un weekend denso di appuntamenti con cantautori genovesi, musicisti di alto livello, cabaret, suoni, percussioni, letture e poesie. Un grande palco a due passi dal mare che ospiterà più di 40 artisti tutti uniti per sostenere l'associazione benefica, fra gli altri Roby Carletta, Marco Cambri, Aldo Descalzi, gli Early Vibes e i Cripta Manent e molti altri protagonisti a sorpresa, la direzione artistica è affidata agli Agitatori Culturali Irrequieti Gian dei Brughi.



Presso gli stand gastronomici sarà possibile consumare prodotti tipici locali, pasta fresca tutte le sere, pesce, focaccette fritte e pietanze succulenti preparate con cura dai volontari dei comitati delle diverse frazioni soresi.



Come ogni anno questa manifestazione punta anche alla sostenibilità ambientale, fregiandosi del marchio di "EcoFesta": "SoriSolidale", come ogni altra iniziativa patrocinata dal Comune di Sori, utilizza unicamente stoviglie compostabili e biodegradabili per ridurre il consumo della plastica.



Oltre alla musica e alla gastronomia, la zona pedonale sarà allestita da bazar dove sarà possibile acquistare articoli esclusivi, i libri della Biblioteca Civica Italo Calvino e degustare deliziosi vini grazie alla consolidata collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Liguria da sempre impegnata non solo sul piano della formazione attraverso i suoi corsi per Sommelier, ma anche sul fronte della solidarietà e della collaborazione con realtà importanti come la Gigi Ghirotti.



Per garantire la mobilità Regione Liguria ha messo a disposizione fermate di treni straordinarie serali nella Stazione di Sori, infine il Comune di Sori mette a disposizione una navetta gratuita dalle ore 19 alle ore 23 che collegherà il centro di Sori all'ampio parcheggio della Stazione di Pieve Ligure per le serate del venerdì e del sabato.