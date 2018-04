1 maggio, nuova linea Atp per i turisti

Successo per lo sconto Euroflora

Liguria - Anche quest’anno in occasione della festività del Primo Maggio, Atp Esercizio garantirà il collegamento dei bus turistici sulla tratta tra Rapallo e Portofino via Santa Margherita. Per l’occasione e solamente nella giornata del Primo Maggio la linea prende la denominazione 822 con partenza dei bus dal casello autostradale di Rapallo. L’orario, allegato al presente comunicato stampa, è scaricabile dalla sezione Primo Piano del sito www.atpesercizio.it.



Biglietti - Per viaggiare a bordo delle corriere della linea 882 saranno necessari i biglietti denominati “Portofino Pass” al costo di 3 euro solo andata, e 5 euro andata e ritorno in caso di acquisto in uno dei punti vendita autorizzati (per l’occasione sarà aperta la biglietteria aziendale di piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita dalle 9.30 alle 17.15). Il prezzo a bordo autobus sarà di 4 euro solo andata e 6 euro andata e ritorno. Intanto si segnala che fino al primo maggio prosegue la promozione riservata agli abbonati annuali, che consente di acquistare il biglietto di ingresso ad Euroflora al prezzo di 8 Euro (contro i 23 euro del biglietto intero). Per usufruire di questa opportunità basta essere titolare di un abbonamento annuale, in corso di validità al momento dell'acquisto oppure, ovviamente, diventare nuovi abbonati.



Promozione - I biglietti oggetto della promozione sono validi esclusivamente nelle giornate di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 maggio, a scelta e si acquistano presso la biglietteria aziendale di piazza della Vittoria a Genova. Ogni abbonato potrà acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti, fino ad esaurimento scorte. I clienti che acquisteranno l’ingresso ad Euroflora presso ATP riceveranno il biglietto da presentare all’ingresso della manifestazione.