A12, chiusura notturna per due ore del tratto Genova Est-Recco

Liguria - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 02:00 alle 04:00 di domenica 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e Recco, verso Sestri Levante. L'intervento prevede, di conseguenza, la chiusura dell'entrata

della stazione di Genova Nervi, verso Sestri Levante e l'interdizione di accesso all'area di servizio 'S.Ilario sud', situata all'interno del suddetto tratto.



«In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Genova est, si potrà percorrere la SS1 Via Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Recco, per proseguire in direzione di Sestri Levante».