A12, incidente tra due auto e un camion nella galleria Sant´Anna

Liguria - Tratto chiuso in A12 tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova per un incidente avvenuto tra due auto e un camion all’interno della Galleria Sant’Anna.



Soccorsi - Sul luogo dell'evento sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.



Circolazione - «Chi è in viaggio verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Sestri Levante, può rientrare in autostrada a Lavagna dopo aver percorso la viabilità ordinaria», ha spiegato in una nota Autostrade per l'Italia.



foto di archivio