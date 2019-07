A12, salta la giuntura di un viadotto: gomme a terra, code e rallentamenti verso sud

Liguria - Intorno alle 7 di questa mattina quattro auto e un camion che stavano viaggiando in direzione Livorno sulla A12 all'altezza di Recco hanno avuto una spiacevole sorpresa: gomme lacerate e incidenti evitati per un soffio.



I fatti - A quanto pare a lacerare le gomme degli ignari viaggiatori sarebbe stata la giuntura saltata - per cause ancora in fase di definizione - sul viadotto sito tra Recco e Sori. Immediato l'intervento dei tecnici di Autostrade, che - una volta giunti sul posto - hanno subito iniziato a lavorare per sistemare il metallo del giunto rotto, fuoriuscito dall'asfalto.

Questo "piccolo" intoppo ha causato non pochi disagi per coloro che questa mattina stavano percorrendo la A12 in direzione sud.



[Foto di archivio]