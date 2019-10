A7, incidente tra Busalla e Bolzaneto: code e rallentamenti fin dalle prime ore di questa mattina

Liguria - Mattinata di code e rallentamenti per chi viaggia in direzione Genova sulla A7, dove - poco dopo le 7.30 - si è verificato un incidente tra Busalla e Bolzaneto.



L'incidente - Fortunatamente i viaggiatori coinvolti nel sinistro non hanno subìto conseguenze, ma tutt'altro si può dire della viabilità, rimasta fortemente congestionata: fin da subito, infatti, si sono registrate code e rallentamenti per circa 5 km in direzione sud, i cui strascichi stanno creando non pochi problemi agli automobilisti in viaggio.



[Foto di archivio]