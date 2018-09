Agenzia delle Entrate: nuovi orari di apertura al pubblico

Liguria - Uniformati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici delle Entrate della Liguria a partire dal prossimo 1° ottobre. In tutte le sedi liguri, infatti, gli sportelli saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 con apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00. Solo per le sedi degli Uffici delle Entrate di Genova, indicate di seguito, gli sportelli effettueranno orario continuato dalle 8.30 alle 15.00 nelle giornate di aperura pomeridiana (martedì e giovedì).



Orari di apertura e servizi catastali e immobiliari - Il nuovo orario si estende anche agli Uffici provinciali del Territorio che erogano i servizi catastali e immobiliari. Per i Servizi di Pubblicità immobiliare, l’apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì è limitata solo all’erogazione dei servizi di ispezione ipotecaria e di certificazione. I restanti servizi di trascrizione, iscrizione e annotazione saranno erogati dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Resta ferma la chiusura alle ore 11.00 nell’ultimo giorno del mese.



La mappa degli Uffici - Di seguito le sedi di tutti gli Uffici liguri che dal 1° ottobre osserveranno i nuovi orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, apertura pomeridiana martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00.

Chiavari – sede servizi Entrate - Corso de Michiel e sede dei



Chiavari – sede servizi Servizi di Pubblicità immobiliare - Corso Colombo



Imperia – sede servizi Entrate e Servizi di Pubblicità immobiliare - via Garessio



Imperia – sede servizi Catastali - Viale Matteotti



Sanremo – sede servizi Entrate - Corso Matuzia



Sanremo – sede Servizi di Pubblicità immobiliare - Via Tivoli



Savona – sede servizi Entrate /Catasto - Via Alessandria



Savona – sede Servizi di Pubblicità immobiliare - Corso Ricci



Albenga – sede servizi Entrate - Via Gorizia



La Spezia – sede servizi Entrate - Piazza Europa



La Spezia – sede servizi di Pubblicità immobiliare e Catastali - P.Le J.F. Kennedy



Rimangono invariati gli orari dello sportello di Pontedecimo, in via Guido Poli 10B Genova (Val Polcevera) e dello sportello di Cairo Montenotte in Piazza della Vittoria 28. Lo sportello di Pontedecimo resta aperto lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 14.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lo sportello di Cairo Montenotte resta aperto martedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30.